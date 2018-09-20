В Брянской области арестовали подозреваемого в избиении пожилой женщины

БРЯНСК, 20 сен – РИА Новости. Суд в Брянской области арестовал жителя города Клинцы, подозреваемого в жестоком избиении 88-летней женщины, сообщает СУСК по региону.

Видео, на котором житель Брянской области отбивает пожилую женщину от напавшего на нее незнакомца, появилось в социальных сетях. Его снял и выложил в интернет сосед, который, услышав крики, выбежал на помощь бабушке, проводил ее домой и вызвал скорую помощь. На кадрах видно несколько ударов, которые он наносит нападавшему. В ходе разговора с избитой женщиной на видео выясняется, что незнакомец постучал в ее дверь, вытащил на улицу и начал бить. Подозреваемый был задержан полицией.

"Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.

Следственные органы СК РФ по Брянской области продолжают расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Клинцы, который подозревается в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".

По версии следствия, мужчина в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, пострадавшей причинены телесные повреждения в виде закрытых переломов ребер.

Происшествие получило большой общественный резонанс, в связи с чем материалы дела были переданы из полиции в производство следователей Следственного комитета, говорится в сообщении.