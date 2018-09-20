В Новосибирске будут судить жену бывшего губернатора Василия Юрченко

НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе утвердило обвинительное заключение по делу супруги бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко Натальи о неуведомлении наличия вида на жительство в Австрии.

"Обвинительное заключение по уголовному делу по статье 330.2 УК РФ в отношении жительницы Новосибирска, гражданки России утверждено в среду, в ближайшее время оно поступит на рассмотрение мировому судье Железнодорожного района", — сообщил РИА Новости представитель управления.

В свою очередь, знакомый с ходом следствия источник уточнил РИА Новости, что речь идет о супруге экс-губернатора региона Наталье Юрченко.

О возбуждении уголовного дела против супруги Василия Юрченко Следственный комитет РФ сообщил 15 июля 2016 года. По версии следствия, в ноябре 2014 года Наталья Юрченко получила в Австрии вид на жительство сроком действия с ноября 2014 по ноябрь 2017 года, однако в нарушение закона не подала письменное уведомление об этом в Федеральную миграционную службу.

Санкция статьи за "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии подданства иностранного государства либо вида на жительство" предусматривает наказание в виде штрафа или обязательных работ.

Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 годы, а до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора. В марте 2014 года Юрченко лишился поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи СК возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а затем в августе — о превышении полномочий. В октябре 2017 года суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.