Житель ЕАО получил срок за убийство мужчины и беременной женщины

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Суд приговорил жителя Еврейского автономного округа (ЕАО) к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство знакомого мужчины и беременной женщины, сообщает СК РФ по региону.

По информации следствия, ночью 12 марта 2018 года в квартире были обнаружены тела мужчины и беременной женщины с признаками насильственной смерти. Следователи установили, что их убил 38-летний знакомый. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренным статьей УК РФ "убийство двух лиц, в том числе женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности".

"Приговором областного суда мужчина признан виновным в убийстве двух лиц, в том числе женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, и ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.