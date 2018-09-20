В Тихорецке одна задержанная ограбила другого на глазах у полицейских

КРАСНОДАР, 20 сен — РИА Новости. Задержанная в Тихорецке ограбила доставленного вместе с ней полицию мужчину прямо при полицейских, возбуждено дело, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Выходя из патрульного автомобиля, задержанная выхватила у своего знакомого сумку, в которой находилась крупная сумма денег, и стала перекладывать купюры в свою сумочку", — говорится в сообщении. Полицейские остановили задержанную и изъяли у нее похищенное.
"В настоящее время … в отношении 57-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело", — информирует пресс-служба главка. Ей грозит лишение свободы на срок до четырех лет за грабёж.