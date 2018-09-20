В Сургуте три человека пострадали в ДТП с маршруткой, сообщил источник

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сен — РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси в Сургуте (ХМАО), сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Авария произошла около 11 часов по местному времени (9.00 мск). Маршрутка въехала в столб на перекрестке, уточнил собеседник агентства.

"По предварительной информации, пострадали три человека, но данные уточняются", — добавил он.

В свою очередь, местное информагентство "К-Информ" сообщает о шести пострадавших, а очевидцы в соцсетях предполагают, что водитель маршрутного такси ехал на красный сигнал светофора.