В Южно-Сахалинске выросло число отравившихся шаурмой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен – РИА Новости. Число отравившихся шаурмой в одной из закусочных в Южно-Сахалинске достигло 35 человек, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Ранее представитель ведомства сообщал, что 23 человека после отравления уличной шаурмой попали в инфекционное отделение городской больницы Южно-Сахалинска.

"С 16 по 19 сентября на территории Южно-Сахалинска зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди населения. От нее пострадали 35 человек, в том числе двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением куриной шаурмы, которую они покупали в кафе "У Акопа" 15 сентября этого года", — говорится в сообщении управления.

Эпидемиологическое расследование вспышки инфекции установило многочисленные нарушения санитарного законодательства при организации общественного питания, по предварительным результатам лабораторных исследований, выделены возбудитель кишечной инфекции вирусной этиологии (норовирус) и сальмонелла энтеритидис, добавляет пресс-служба.

Со вторника работа закусочной на улице Пограничной областного центра временно прекращена. Материалы для приостановления деятельности предпринимателя направлены в суд.