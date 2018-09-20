СК завел дело после крушения мотодельтаплана под Читой

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после крушения мотодельтаплана в Чите в микрорайоне Отрадный, сообщается на сайте СК РФ по Восточно-Сибирскому СУ на транспорте.

Ранее в поисково-спасательной службе "Забайкалпожспаса" сообщили РИА Новости, что частный мотодельтаплан разбился в районе аэродрома Каштак под Читой, погибли два человека.

По информации следствия, в среду около в 18.30 по местному времени (00.30 по мск) с аэродрома Каштак в Чите вылетел мотодельтаплан "Ларос-010" под управлением пилота с пассажиром на борту, оба были местными жителями.

"Спустя непродолжительный промежуток времени воздушное судно столкнулось с землей неподалёку от жилых домов в микрорайоне Отрадный города Читы и загорелось. В результате авиационного происшествия находившиеся на борту воздушного судна лица погибли… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц", — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы и провели допрос свидетелей, уточнили в ведомстве.