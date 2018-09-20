В Кисловодске четыре человека пострадали в ДТП с внедорожником

ПЯТИГОРСК, 20 сен — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое подростков, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кисловодске, сообщает управление ГИБДД по краю.

"По предварительной версии, в среду вечером водитель автомобиля "ВАЗ-21093" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Great Wall. С многочисленными переломами и серьезными травмами госпитализированы водитель и три пассажира отечественного автомобиля, 13-летняя и 15-летняя кисловодчанки в момент ДТП находились на заднем пассажирском сидении, не пристегнутые ремнями безопасности", — говорится в сообщении.

Водитель "ВАЗа" — 19-летний житель Кисловодска, имеет год водительского стажа, при госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, добавили в УГИБДД.

"Водитель внедорожника в ДТП не пострадал. По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности водителей устанавливается", — уточнили в ведомстве.