Под Астраханью задержали подозреваемого в насилии над шестилетней девочкой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен — РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Ахтубинского района Астраханской области по подозрению в насилии над шестилетней девочкой, сообщает в четверг СУСК России по области.

"Восемнадцатого сентября 2018 года по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 46-летний местный житель", — говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 26 августа подозреваемый встретил шестилетнюю девочку на детской игровой площадке напротив дома по улице Котовского в городе Ахтубинске, после чего под предлогом угостить мороженым заманил ее в квартиру своих знакомых, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Изначально ребенок указывал на трех подростков, портреты которых были составлены, и организованы разыскные мероприятия. Спустя некоторое время девочка рассказала, что преступление совершил взрослый мужчина, который запугал ее расправой.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан, получены изобличающие его доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.