Людей под завалами обрушившегося дома в Башкирии нет

КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Людей под завалами обрушившегося из-за хлопка бытового газа одноэтажного дома в селе Улукуево нет, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Башкирии.

По информации регионального ГУМЧС, в 5.00 мск в четверг в жилом одноэтажном четырехквартирном доме населенного пункта Улукулево на улице Строительная обрушились две квартиры после хлопка бытового газа. Спасатели извлекли из-под обломков двух пострадавших, были обнаружены тела двух погибших. По информации МЧС, в доме проживали восемь человек, детей среди них не было. Проводятся работы по разбору завалов, на месте работают кинологи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".

"Людей под завалами нет. Из восьми человек, проживавших в доме, четверо доставлены в пункт временного размещения, двое пострадавших госпитализированы, двое, к сожалению, погибли", — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения.

Ранее следственное управление СКР по региону сообщило, что в результате произошедшего одна квартира уничтожена полностью, остальные повреждены. Предварительная причина хлопка газа, по информации следователей, – неисправность газового оборудования.

В настоящее время производятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначаются экспертизы.