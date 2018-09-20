В Башкирии завели дело после обрушения дома из-за хлопка газа

КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело после хлопка газа и обрушения одноэтажного дома в селе Улукуево, где погибли два человека и пострадали еще двое, сообщает следственное управление СКР по Башкирии.

По информации ГУМЧС России по Башкирии, в 5.00 мск в четверг в жилом одноэтажном четырехквартирном доме населенного пункта Улукулево на улице Строительная произошло обрушение двух квартир в результате хлопка бытового газа. Спасатели извлекли из-под обломков двух пострадавших, были обнаружены тела двух погибших. По информации МЧС, в доме проживали восемь человек, детей среди них не было. Проводятся работы по разбору завалов, на месте работают кинологи.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц", — говорится в сообщении.

По информации СУСК по Башкирии, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов следственного управления.

"В результате произошедшего одна квартира уничтожена полностью, остальные повреждены; предварительная причина — неисправность газового оборудования", — отмечает ведомство.

В настоящее время производятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначаются экспертизы.