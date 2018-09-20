Житель Кузбасса получил срок за убийство женщины и изнасилование ее дочери

КЕМЕРОВО, 20 сен — РИА Новости. Суд в Кемеровской области приговорил к 20 годам и двум месяцам колонии строгого режима жителя Киселёвска за совершение ряда преступлений, включая убийство женщины и изнасилование ее 15-летней дочери, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошёл в ноябре 2017 года, когда 35-летний осужденный распивал спиртное в гостях у знакомой местной жительницы, где также находилась ее дочь. Когда алкоголь закончился, мужчина предложил вместе сходить в магазин, а на обратном пути — зайти в заброшенный дом и выпить, женщина согласилась.

"Во время распития между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого осужденный несколько раз ударил потерпевшую ножом в грудь. Она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина облил ее тело спиртным и поджег. После чего он пришёл в дом убитой им женщины и совершил насильственные преступления сексуального характера в отношении ее дочери. При этом мужчина знал, что у него есть неизлечимое заболевание", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, девушке удалось вырваться и убежать из дома. За помощью она обратилась к друзьям, которые задержали мужчину и передали его правоохранительным органам. Следствие отмечает, что в это время местные жители заметили возгорание заброшенного дома и вызвали сотрудников МЧС, которые, ликвидировав пожар, обнаружили тело женщины.

Подозреваемого оперативно установили и задержали. По ходатайству следователя до вынесения приговора он находился под стражей. В ходе расследования также выяснилось, что мужчина причастен к разбойному нападению на местную жительницу, совершенному в октябре 2016 года, уточняется в сообщении.

В итоге суд признал жителя Киселёвска виновным по статьям "Убийство", "Изнасилование несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней", "Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией", "Разбой, совершенный с применением оружия", добавили в ведомстве.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", — сообщили в СУСК.