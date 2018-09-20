В Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при хлопке газа в жилом доме

УФА, 20 сен — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при хлопке газа в доме в башкирском селе стабильное, средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.

Ранее представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что при взрыве бытового газа в жилом доме в Башкирии два человека погибли, еще двое пострадали. ГУ МЧС по региону информировало о том, что в 5.00 мск в четверг в жилом одноэтажном доме населенного пункта Улукулево на улице Строительная произошло обрушение двух квартир в результате хлопка бытового газа.

По словам представителя регионального минздрава, оба пострадавших госпитализированы в центральную больницу села Кармаскалы.

"Состояние обоих пострадавших стабильное, средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, среди пострадавших и погибших детей нет. "Несовершеннолетние не проживали в обрушившемся доме", — сообщил он. По словам источника, сейчас спасатели разбирают завалы, на месте работают представители СК РФ по Башкирии и полиция.