СК возбудил дело против дебошира с рейса Москва-Владивосток

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уголовное дело об угрозе совершения теракта возбуждено в отношении авидебошира, летевшего из Москвы во Владивосток, сообщает СК РФ в "ТамТам".

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские во Владивостоке задержали мужчину, который угрожал расправой бортпроводникам и пассажирам самолета, летевшего из Москвы. По ее словам, в дежурную часть аэропорта Владивостока поступило сообщение об агрессивном пассажире на борту самолета рейса Москва-Владивосток, который угрожает физической расправой бортпроводникам и пассажирам, а также нецензурно выражается.

"Уголовное дело об угрозе совершения террористического акта на борту самолета возбуждено в отношении 32-летнего пассажира рейса Москва-Владивосток. Директор столичной рекламной компании во время полета высказывал угрозы в адрес членов экипажа, а также угрожал взорвать самолет. Ударил бортпроводника, пресекавшего его противоправные действия и продолжил буянить в отделе полиции аэропорта города Владивостока", — говорится в сообщении.

Кроме того, региональное управление МВД России на транспорте организовало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.