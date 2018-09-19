Грудинин назвал глупостью сообщения об аресте акций Совхоза имени Ленина

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава ЗАО "Совхоз имени Ленина" и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин посоветовал журналистам "заняться чем-нибудь серьезным" в ответ на просьбу прокомментировать информацию об аресте принадлежащих ему акций предприятия. Об этом сообщает RT.

"Какая-то глупость. Это ни о чем просто", — сказал он.

В среду суд наложил арест на акции ЗАО "Совхоз им. Ленина", принадлежащие экс-кандидату в президенты, в рамках процесса по разделу имущества между Грудининым и его бывшей женой Ириной. Супруги развелись в июле.

Как сообщила адвокат Елена Бойцова, для оценки стоимости акций будет проведена профильная экспертиза.