На Урале при обрушении на шахте погиб мужчина

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Обрушение породы произошло в среду на глубине 850 метров в шахте "Центральная" (ОАО "Южуралзолото") в Пластовском районе Челябинской области, погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, в 17.55 (13.55 мск) 19 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Челябинской области поступило сообщение об обрушении породы на золотодобывающей шахте ОАО "Южуралзолото ГК" в Пластовском районе.

"На глубине 820 метров произошло обрушение породы. На место происшествия выехали отделения пластовского и копейского горноспасательного отрядов, а также троицкая противопожарная часть. В шахте на момент обрушения находились два человека, один из них – мужчина 1989 года рождения — пострадал. Его эвакуировали на поверхность, он скончался в машине скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обрушение на производство не повлияло, причины случившегося устанавливаются.

На месте работают 45 человек, в том числе 27 человек – от МЧС, добавил он.