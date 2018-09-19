В Волгограде осудили "писателя", похищавшего награды у ветеранов

ВОЛГОГРАД, 19 сен – РИА Новости. Мошенник из Волгограда, представлявшийся ветеранам войны писателем и похищавший у них награды и ценности якобы для создания книги, осужден на 2 года колонии-поселения, сообщает в среду прокуратура Волгоградской области.

По данным следствия, Юрий Сидорин с июля по сентябрь 2017 года побывал дома у нескольких ветеранов Великой Отечественной войны в Волгограде ради якобы написания о них книги, забрал у пожилых людей награды и антикварные вещи под предлогом изготовления копий. Медалями и ценностями обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

"Таким способом у разных потерпевших им были похищены нагрудный знак "Отличный пулеметчик", медаль "За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года", юбилейная медаль имени маршала Жукова, фарфоровые статуэтки и иное имущество. Кроме того, он обманным путем приобрел и впоследствии сбыл нагрудный знак "Заслуженный строитель РСФСР", являющийся государственной наградой", — говорится в сообщении прокуратуры Волгоградской области.

Суд признал Сидорина виновным в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба и незаконном сбыте государственных наград РСФСР. Как отмечается в релизе прокуратуры, его приговорили "к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения".

Приговор еще не вступил в законную силу.