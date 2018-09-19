В Югре в колонию пытались доставить телефоны и сим-карты с помощью дрона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сен — РИА Новости. Двое жителей Нижневартовска (ХМАО) пытались при помощи беспилотника перебросить в местную колонию четыре телефона и 37 сим-карт, сообщает в среду окружное управление ФСИН.

"Пятнадцатого сентября 2018 года сотрудниками исправительной колонии №15 пресечена попытка доставки сотовых телефонов в количестве четырех штук и 37 сим-карт оператора сотовой связи с помощью беспилотного летательного аппарата, который был замечен вблизи территории охраняемого объекта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что квадрокоптером управляли два жителя Нижневартовска, в отношении них составили административные материалы. В ведомстве также пояснили, что изъятые дрон, телефоны и сим-карты отправлены на хранение в отдел безопасности исправительного учреждения.