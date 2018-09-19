В Калининграде проверят обстоятельства смерти пациентки в больнице

КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Следственные органы Калининградской области начали доследственную проверку по сообщениям СМИ о смерти 27-летней женщины в результате возможного неквалифицированного оказания медицинской помощи в одной из больниц Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

Во вторник интернет-издание "Новый Калининград" опубликовало обращение вдовца с просьбой установить виновных в гибели супруги. Из публикации следует, что медицинский персонал больницы, возможно, поставил неверный диагноз пациентке при первом обращении, соответственно, проводилось неправильное лечение, в результате чего молодая женщина умерла. По данным издания, женщину несколько раз госпитализировали в больницу и ввели в состояние искусственной комы, через две недели она умерла.

"По фактам предполагаемых нарушений, изложенных в публикации, следственными органами СК РФ по Калининградской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой следствие намерено тщательно исследовать все обстоятельства, приведенные в средствах массовой информации, и дать им надлежащую правовую оценку", — сказала Гацко.