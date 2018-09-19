В Калининграде проверят обстоятельства смерти пациентки в больнице

КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Следственные органы Калининградской области начали доследственную проверку по сообщениям СМИ о смерти 27-летней женщины в результате возможного неквалифицированного оказания медицинской помощи в одной из больниц Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
"По фактам предполагаемых нарушений, изложенных в публикации, следственными органами СК РФ по Калининградской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой следствие намерено тщательно исследовать все обстоятельства, приведенные в средствах массовой информации, и дать им надлежащую правовую оценку", — сказала Гацко.