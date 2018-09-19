Младенца, подаренного учительнице в Петербурге, отправили в детдом

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новорожденную девочку из Омска, которую мать подарила учительнице из Санкт-Петербурга, определили в один из детских домов Ленинградской области, сообщает СК РФ.

Во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин, одна из которых подарила другой ребенка. Обе фигурантки обвиняются в совершении преступления по статье УК РФ "совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов".

"Трехмесячная девочка после медицинского обследования, не выявившего патологий, передана в один из детских домов Ленинградской области. Ее дальнейшей судьбой занимаются представители социальных служб", — говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, жительница Омска, не имея возможности содержать новорожденного ребенка, решила подарить дочь учительнице младших классов из Санкт-Петербурга, с которой познакомилась по интернету. Женщина с помощью подложных документов вывезла ребенка в Санкт-Петербург. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Омска.