Тверские власти рассказали о состоянии отравившихся больничной едой

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Состояние пациентов и медработников, отравившихся больничной едой в Твери, удовлетворительное, жалоб нет, сообщило правительство региона.

Ранее СК РФ сообщил, что в Твери возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления 30 пациентов и двух медработников в областной клинической больнице. У всех диагностирована острая кишечная инфекция. Следователи допрашивают руководство и персонал больницы, пробы пищи направлены на исследование. Проверку также начала прокуратура. По данным управления Роспотребнадзора по Тверской области, была сформирована бригада эпидемиологов и санитарных врачей для обследования объекта и отбора проб у заболевших, контактных лиц и персонала.

"Новых случаев острой кишечной инфекции не отмечено. Состояние пациентов удовлетворительное, жалоб нет. В ГБУЗ "ОКБ" реализуется весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении властей.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по региону продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование.