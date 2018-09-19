В полиции назвали сумму штрафа, который грозит Билану за ДТП в Москве

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Полицейские составили административный протокол после ДТП с участием певца Димы Билана на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что во вторник вечером певец за рулем Ford Mustang въехал в Hyundai на юго-западе Москвы. В ГИБДД подтвердили факт ДТП на Ленинском проспекте в районе дома 146, не уточнив личностей его участников. В результате аварии никто не пострадал.

"Составлен административный протокол по статье 12.15. "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", водителю Ford Mustang грозит штраф до 1,5 тысячи рублей", — пояснили в пресс-службе столичного управления ГАИ.

Как рассказал певец на видео, опубликованном в Instagram, он въехал в остановившийся на светофоре Hyundai на скорости 40 километров в час. Артист добавил, что самостоятельно вызвал ДПС и скорую помощь, действовал в рамках закона.