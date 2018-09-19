В Кисловодске полицейский, спрятавший главаря ОПГ, получил условный срок

ПЯТИГОРСК, 19 сен — РИА Новости. Суд в Кисловодске приговорил к году лишения свободы условно полицейского, который за iPhone спрятал от следствия своего родственника, руководившего преступной группой, сообщает Ставропольский краевой суд.
Кроме этого, добавили в суде, служебные полномочия Аваняна позволили его родственнику с августа 2016 года по февраль 2018 года возглавить преступную группу, которая занималась банковскими махинациями.
"Аваняну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год, с лишением права занимать любые должности в органах государственной власти связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1,5 года", — сообщили в суде.