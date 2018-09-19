В Кисловодске полицейский, спрятавший главаря ОПГ, получил условный срок

ПЯТИГОРСК, 19 сен — РИА Новости. Суд в Кисловодске приговорил к году лишения свободы условно полицейского, который за iPhone спрятал от следствия своего родственника, руководившего преступной группой, сообщает Ставропольский краевой суд.

"Судом установлено, что заместитель командира взвода ППС Аванян узнал, что его дальний родственник Восканян объявлен в розыск. Аванян поселил его у себя и сообщал ему сведения о розыске. Восканян в долгу не остался и подарил полицейскому iPhone 7", — говорится в сообщении.

Кроме этого, добавили в суде, служебные полномочия Аваняна позволили его родственнику с августа 2016 года по февраль 2018 года возглавить преступную группу, которая занималась банковскими махинациями.

"Аваняну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год, с лишением права занимать любые должности в органах государственной власти связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1,5 года", — сообщили в суде.