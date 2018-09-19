В Новосибирской области полицейские изъяли 164 килограмма наркотиков

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, изъято 164 килограмма уже приготовленных к распространению наркотиков, сообщает ГУМВД по региону.

"Пресечена деятельность лиц, организовавших лабораторию по производству наркотического средства и осуществлявших его сбыт на территории Новосибирской области и других регионов Российской Федерации. В группу входили трое мужчин в возрасте 19 и 24 лет", — говорится в сообщении.

По данным главка, организатором и координатором всех действий группы был 24-летний житель Новосибирска, который также отвечал за реализацию оптовых партий наркотиков. Двое других мужчин занимались изготовлением, фасовкой и хранением наркотиков.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в одном из близлежащих к Новосибирску городов обнаружили нарколабораторию, которая находилась в подземном помещении. В ходе обыска в помещении была обнаружена лабораторная посуда и оборудование… Помимо этого наркополицейскими обнаружено и изъято уже приготовленное наркотическое средство α-PVP, общей массой около 164 килограммов", — говорится в сообщении.

В главке МВД добавили, что возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Всем троим фигурантам предъявлено обвинение, они находятся под арестом.