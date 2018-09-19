В Новосибирской области полицейские изъяли 164 килограмма наркотиков

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков, изъято 164 килограмма уже приготовленных к распространению наркотиков, сообщает ГУМВД по региону.
По данным главка, организатором и координатором всех действий группы был 24-летний житель Новосибирска, который также отвечал за реализацию оптовых партий наркотиков. Двое других мужчин занимались изготовлением, фасовкой и хранением наркотиков.
В главке МВД добавили, что возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Всем троим фигурантам предъявлено обвинение, они находятся под арестом.