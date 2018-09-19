На Кубани мужчина залез на вышку и угрожал сбросить оттуда ребенка

КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Кубанские полицейские спасли ребёнка, которого знакомый его матери угрожал сбросить с вышки сотовой связи, переговоры шли несколько часов, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как отмечает главк, в дежурную часть ОМВД по Гулькевичскому району поступило сообщение, что в селе Отрадо-Кубанском на одной из вышек сотовой связи находятся мужчина и мальчик, который плачет и просит о помощи.

"Гражданин вел себя агрессивно, угрожая сбросить ребенка вниз. Полицейские установили личность гражданина. Им оказался 30-летний местный житель, который после ссоры со своей знакомой поднялся на вышку вместе с ее сыном", — говорится в сообщении.

Несколько часов понадобилось, чтобы убедить мужчину спуститься с вышки и отпустить мальчика, отмечает МВД. "Несовершеннолетний был госпитализирован в районную больницу с подозрением на переохлаждение. Злоумышленник также был доставлен в медицинское учреждение для проведения освидетельствования, которое подтвердило наличие в его крови алкоголя", — информирует ведомство.

Сообщается, что мужчину уже привлекли к ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде и за мелкое хулиганство. "По решению суда правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на15 суток. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела", — отмечает пресс-служба.