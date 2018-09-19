Бастрыкин поручил проверить данные об угрозах коллекторов ветерану в Казани

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить сообщения об угрозах коллекторов 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны в Казани, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Во вторник в местных СМИ появилась информация, что управляющая компания ЖКХ Авиастроительного района Казани отключает свет в квартире участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Казани Юрия Величко, накопившего более 40 тысяч рублей долга. Сам ветеран утверждал, что все счета оплачивает исправно, но не признает и не оплачивает неоказанные услуги, которые, по его мнению, вписаны в счета необоснованно, например за несколько месяцев проводимого в доме капремонта, когда пенсионер не жил в своей квартире. При этом долг с учетом начисляемых пени растёт, и к ветерану, по его словам, уже приходили представители коллекторского агентства, угрожавшие расправой.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Татарстан организовать доследственную проверку по материалам СМИ о противоправных действиях коллекторов в отношении 92-летнего ветерана войны, проживающего в Казани", — сказала она.

Отмечается, что Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям представителей коллекторского агентства.