Две фигурантки дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" оспорили продление ареста

КЕМЕРОВО, 19 сен — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг рассмотрит апелляции на продление ареста обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" экс-гендиректора компании-арендатора Надежды Судденок и бывшего гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината", которому принадлежало здание, Юлии Богдановой, сообщил РИА Новости представитель суда.

"На 20 сентября назначены заседания суда, на которых будут рассмотрены апелляционные жалобы Судденок, Богдановой и их адвокатов на продление срока содержания под стражей по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в торговом центре", — сказал собеседник агентства.

Ранее Центральный районный суд Кемерово продлил арест Судденок и Богдановой на 3 месяца — до 24 ноября.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 12 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.