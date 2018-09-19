Избитого в ярославской колонии заключенного могут освободить 2 октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Жестоко избитый сотрудниками ярославской колонии заключенный Евгений Макаров может выйти на свободу 2 октября в связи с решением суда о сокращении ему срока, сообщила РИА Новости адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

Четвертого июля этого года был подписан закон, согласно которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня. Макаров подал в суд ходатайство, чтобы семь месяцев его пребывания в следственном изоляторе в 2012 году были зачтены в срок его отбывания наказания.

Изначально он должен был выйти на свободу 22 октября. В среду Заволжский районный суд Ярославля согласно новому закону решил сократить срок заключения Макарову на два месяца. Он должен выйти на свободу через 10 дней, после вступления решения суда в силу.

"По нашим подсчетам, 1 октября — последний день для обжалования решения суда прокуратурой. Если она не будет обжаловать, то получается, Евгений Макаров выйдет 2 октября", — заявила Бирюкова, пояснив, что при расчете времени вступления решения в силу нужно считать только рабочие дни.

РИА Новости пока не располагает комментарием суда об этой дате и информацией от прокуратуры о том, будет ли она обжаловать сокращение срока Макарову.

Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт".

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.