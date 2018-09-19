Жителя Астрахани задержали по подозрению в призывах к самоубийству

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали 21-летнего жителя Астрахани, подозреваемого в организации группы в соцсети, через которую призывал к самоубийству и рассказывал о способах их совершения, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.
В настоящее время деятельность группы прекращена, подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".