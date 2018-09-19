КЕМЕРОВО, 19 сен — РИА Новости. Ленинск-Кузнецкий городской суд в Кемеровской области за ложное минирование автовокзала приговорил к реальному лишению свободы — 2,5 годам колонии — 64-летнего местного жителя, который ранее уже четыре раза был судим за аналогичные преступления, сообщает областной главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в феврале. Неизвестный сообщил о минировании автовокзала города Ленинск-Кузнецкий. К месту происшествия прибыли все экстренные службы города. Сигнал был отработан в установленном порядке, информация не подтвердилась.

Сотрудники уголовного розыска местной полиции совместно со специалистами областного управления ФСБ установили злоумышленника. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"Суд признал 64-летнего местного жителя виновным в совершении инкриминируемого ему деяния и приговорил к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При вынесении приговора суд учел тот факт, что это уже пятая судимость мужчины за совершение ложного минирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный также обязан возместить экстренным службам города средства, затраченные на отработку ложного сообщения, однако сумма не уточняется.