В Ижевске осудили полицейских, посадивших за разбой невиновного человека

УФА, 19 сен – РИА Новости. Удмуртский суд вынес приговор двум полицейским Ижевска, которые для завышения показателей служебной работы сами организовали разбой, "раскрыли преступление по горячим следам" и посадили в тюрьму невиновного человека, сообщило следственное управление СК РФ по республике.

На скамье суда оказались двое полицейских одного из отделов полиции города Ижевска — 30-летний заместитель начальника и его 29-летний подчиненный оперуполномоченный.

По данным следствия, инцидент произошел еще в 2015 году: заместитель начальника отдела полиции для искусственного завышения показателей служебной деятельности решил инсценировать тяжкое преступление — разбой с применением огнестрельного оружия, которое якобы было совершено на обслуживаемой им территории и "раскрыто по горячим следам".

"Полицейский привлек в качестве подставного потерпевшего 33-летнего знакомого, и в качестве пособника – подчиненного по работе. В вечернее время правоохранители задержали на одной из улиц случайного прохожего, подкинули ему револьвер, вещи подставного потерпевшего, которые были якобы похищены при разбое, и обвинили в разбое с применением оружия", — сообщили в СУСК.

На основании ложного доноса подставного потерпевшего, его ложных показаний в отношении задержанного, а также искусственных доказательств со стороны полиции, невиновный человек получил 6 лет лишения свободы, добавили в управлении.

"Однако подставной потерпевший явился в следственные органы с повинной и рассказал, как было дело. Следствию удалось разоблачить недобросовестных полицейских. Суд лишил свободы заместителя начальника отдела полиции сроком на 4 года и 2 месяца, а его сотруднику назначил лишение свободы на 3 года", — сообщили в СУСК.

В ведомстве добавили, что псевдопотерпевший наказания не получил в связи с истечением срока давности уголовного преследования.