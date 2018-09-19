Избитому в ярославской колонии заключенному сократили срок

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля сократил на два месяца срок заключения Евгению Макарову, которого в 2017 году жестоко избили сотрудники колонии, а видеозапись инцидента вызвала широкий общественный резонанс, сообщила РИА Новости представитель суда.

В июле вступил в силу закон, согласно которому один день содержания в следственном изоляторе засчитывается в общем сроке за полтора дня при отбывании наказания в воспитательных колониях и колониях общего режима, и за два дня при нахождении в колонии-поселении.

Макаров обратился с ходатайством, чтобы семь месяцев пребывания в СИЗО в 2012 году пересчитали по новому закону. Первоначально он должен был выйти на свободу 22 октября.

Прошение удовлетворили, представительница суда отметила, что по новому судебному решению срок заключения Макарова уже истек.

"Соответственно, он должен выйти после вступления решения суда в силу, через 10 дней", — отметила она.

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что Макарова могут освободить 2 октября.

"По нашим подсчетам, 1 октября — последний день для обжалования решения суда прокуратурой. Если она не будет обжаловать, то получается, Евгений Макаров выйдет 2 октября", — заявила Бирюкова, пояснив, что при расчете времени вступления решения в силу нужно считать только рабочие дни.

У РИА Новости пока нет информации от прокуратуры, будет ли она обжаловать сокращение срока Макарову.

Видео с избиением заключенного Евгения Макарова сотрудниками колонии ранее опубликовала "Новая газета". По информации издания, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 Ярославля. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники установлены. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлены обвинения.