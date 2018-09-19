В Липецке мать и сын пойдут под суд за избиение продавщицы секс-шопа

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Жительница Липецка и ее сын предстанут перед судом за жестокое избиение в магазине интимных товаров продавщицы, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"Находясь в магазине интимных товаров, агрессивно настроенный молодой человек применил электрошокер, нанеся 44-летней продавщице разряд электрическим током в спину. Женщина попыталась выбежать из магазина, но обвиняемый догнал её и вместе с матерью стал избивать деревянным бруском, в том числе и по голове", — говорится в сообщении.
По данным СК, в общей сложности фигуранты дела нанесли потерпевшей не менее 20 ударов. Услышав крики продавщицы, очевидцы вызвали полицию, обвиняемых задержали по горячим следам. У потерпевшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы пальцев рук.
"В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения", — информирует следствие.