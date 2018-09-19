УФА, 19 сен – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя за попытку получить 6 миллионов рублей выкупа от родственников главы сельсовета, которого он взял в заложники, заманив в гараж под предлогом посмотреть на "самодельную печь-паровоз", сообщили в прокуратуре республики.
"Чишминский районный суд вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте оружия и лишении человека свободы и разбой с применением оружия, в особо крупном размере. Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении прокуратуры Башкирии. Отмечается, что подсудимый частично признал вину в совершении преступлений.