УФА, 19 сен – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя за попытку получить 6 миллионов рублей выкупа от родственников главы сельсовета, которого он взял в заложники, заманив в гараж под предлогом посмотреть на "самодельную печь-паровоз", сообщили в прокуратуре республики.

Потерпевшим в инциденте стал глава сельсовета Чишминского района. Местный 51-летний житель пригласил чиновника в свой гараж под предлогом показать самодельное изобретение – печь-паровоз и, угрожая револьвером, надел на шею жертвы удушающий механизм из троса, замаскировав шарфом, закрепил на его пояс макет взрывного устройства и повел его к родному брату, чтобы потребовать выкуп в размере 6 миллионов рублей. Родственники чиновника за два дня собрали 2,7 миллиона рублей, тогда глава сельсовета был освобожден. Злоумышленника задержали полицейские, а деньги были конфискованы.

"Чишминский районный суд вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте оружия и лишении человека свободы и разбой с применением оружия, в особо крупном размере. Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении прокуратуры Башкирии. Отмечается, что подсудимый частично признал вину в совершении преступлений.