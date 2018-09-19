СК начал проверку после сообщений о массовом отравлении шаурмой на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. После сообщений об отравлении шаурмой в одной из местных закусочных на улице Пограничной Южно-Сахалинска организована доследственная проверка, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального следственного управления СК РФ Ольга Чебыкина.

Ранее представитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил РИА Новости, что 23 человека после отравления уличной шаурмой из киоска "У Акопа" попали в инфекционное отделение городской больницы Южно-Сахалинска.

"В ходе мониторинга средств массовой информации 19 сентября 2018 года выявлена публикация о том, что в Южно-Сахалинске 28 человек отравились шаурмой в одной из местных закусочных на улице Пограничной Южно-Сахалинска. По данному факту следственный отдел по Южно-Сахалинску незамедлительно организовал проверку", — сообщила собеседница агентства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сказала в заключение Чебыкина.