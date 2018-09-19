В Южно-Сахалинске произошло массовое отравление шаурмой "от Акопа"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Более 20 человек после отравления уличной шаурмой попали в инфекционное отделение городской больницы Южно-Сахалинска, сообщили в среду РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
В соцсетях жертвы массового отравления выкладывают снимки из больницы и просят земляков обходить стороной злополучный киоск. Судя по комментариям, заведение в городе пользовалось популярностью.
В пресс-службе регионального минздрава подтвердили, что в инфекционном отделении городской больницы Южно-Сахалинска действительно участились случаи поступления людей с острой кишечной инфекцией. Развернутый комментарий по этому вопросу пресс-служба обещала предоставить позже.