Более 20 лицеистов госпитализированы с пищевым отравлением на Чукотке

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Двадцать четыре лицеиста на Чукотке попали в больницу с острым пищевым отравлением, возбуждено уголовное дело, сообщается на канале СК РФ в интернет-мессенджере WhatsApp.

"Двадцать четыре лицеиста на Чукотке госпитализированы с острым пищевым отравлением. Следователи в Анадыре возбудили уголовное дело по факту группового заболевания учащихся "Чукотского окружного многопрофильного лицея", которым поставлен диагноз "острый гастроэнтерит", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи допрашивают руководителей учебного заведения и работников пищеблока. Образцы горячего питания направлены на исследование.