Житель Челябинска заплатит штраф за демонстрацию нацистской символики

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Суд оштрафовал на 2 тысячи рублей жителя Челябинска, который демонстрировал эмблему СС, сходную с фашистской нацистской символикой, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
"Прокуратурой Центрального района Челябинска в отношении мужчины возбужденно дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Решением Центрального районного суда Челябинска виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Проверка по данному факту проводилась прокуратурой Центрального района Челябинска совместно с областной полицией, добавляется в сообщении.