Устроивший дебош пассажир рейса Уфа-Москва оштрафован на 150 тысяч рублей

УФА, 19 сен – РИА Новости. Пьяный авиадебошир, хулиганивший во время полета из Уфы в Москву на рейсе "Аэрофлота", оштрафован на 150 тысяч рублей, сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в июне.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина всячески противопоставлял себя окружающим, демонстрировал пренебрежительное к ним отношение, не выполнял с первого раза команды бортпроводников, беспричинно приставал и толкал в плечо рядом сидящего пассажира, складывал на его столик мусор, в дальнейшем снял обувь и положил ноги на подлокотники расположенного впереди кресла, создавая неудобства впереди сидящим пассажирам", — информирует транспортная прокуратура, отмечая, что на замечания пассажиров и бортпроводников хулиган отвечал грубой нецензурной бранью.

Командир самолета был вынужден вынести пассажиру письменное предупреждение о необходимости прекращения нарушений правил поведения на борту. В отношении авиадебошира было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте".

"В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Уфимский районный суд оштрафовал хулигана на 150 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура поясняет, что после вступления приговора в законную силу авиакомпания "Аэрофлот" имеет право включить авиадебошира в "черный список" и отказать ему в дальнейших полетах.