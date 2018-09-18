Прокуратура начала проверку после столкновения автобусов под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, сообщает региональное управление СК России.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань. Как сообщил представитель управления МВД по региону, один из автобусов стоял на обочине, второй в него въехал. По данным МЧС, в аварии погибли пять человек, полиция и медики информируют о четырех погибших и 20 пострадавших.

"Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи.

"В рамках доследственной проверки будут опрошены очевидцы, истребована документация, регламентирующая осуществление организациями услуг по перевозке населения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", — сообщает следствие.