Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Состояние шести пострадавших при столкновении двух автобусов в Воронежской области оценивается как тяжелое, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова.
Для оказания медпомощи пострадавшим задействовано 15 бригад "скорой помощи". К приему пострадавших готовы все хирургические стационары области, отметила Козлова. Всего в обоих автобусах находились 24 человека, детей не было, сообщила она.
Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что при столкновении автобусов погибли пять человек, еще 20 пострадали.