МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны в Казани угрожали коллекторы из-за якобы имеющихся долгов перед управляющей компанией, пишет издание "Вечерняя Казань".

При этом сам "неплательщик", 92-летний Юрий Величко, рассказал журналистам, что счета оплачивает прикрепленная к нему соцработница, однако его долги все время растут. В управляющей компании считают, что он должен более 40 тысяч рублей. В его квартире несколько раз отключали электричество.

"Управляющая компания повесила на двери нашего подъезда бумагу с указанием суммы, которую я им якобы должен. После чего ко мне заявились трое детин с требованием им эту сумму заплатить. Я сказал, что деньги уже приготовил и сейчас вынесу, а сам вышел с газовым баллончиком. Больше они ко мне не приходили", — рассказал ветеран.

Величко отметил, что с мая 2008 по февраль 2009 года в их доме проводился капитальный ремонт, на время которого он поселился у знакомых. Это не помешало ЕРЦ Авиастроительного района выставить ему счета-фактуры за месяцы, в которые ветеран не жил в квартире. При этом в этих документах есть ошибки, подчеркнул он.

"Да и капремонт-то сделали как попало. Согласно проекту и смете в квартирах должны были установить водонагревательные котлы накопительного типа, но этого не сделали. Так и живем — по-прежнему без горячей воды", — сказал Величко.

Минстрой России поручил выяснить, каким образом у ветерана образовались долги и действительно ли ему угрожали коллекторы, заявил RT заместитель главы ведомства Андрей Чибис, заверив, что держит ситуацию на личном контроле.

"Безусловно, никто не будет отключать ветерану коммунальные услуги, и уж конечно, ни о каких мерах воздействия не может идти речи. Если сведения, опубликованные в СМИ, подтвердятся хотя бы частично, виновные понесут заслуженное наказание. Если честно, в голове не укладывается, как можно выбивать долги у ветерана, отключая ему электричество", — отметил замминистра.