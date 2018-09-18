В Воронежской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись два автобуса

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Два автобуса столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в 20.38 во вторник в ГУ МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о ДТП по адрес: Новоусманский район, М-4 "Дон" 525 километр.

"Спасатели МЧС приняли участие в ликвидации ДТП в Новоусманском районе… Столкновение двух автобусов. По оперативной информации есть пострадавшие", — говорится в сообщении.