Еще четырем фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Ярославля продлил арест до 20 декабря еще четырем фигурантам уголовного дела об избиении осужденных в колонии, сообщила РИА Новости во вторник представитель суда.

Ранее во вторник Фрунзенский районный суд продлил аресты до 20 декабря 5 из 14 обвиняемым по уголовному делу об избиении осужденных в ярославской колонии №1. Также во вторник стало известно, что Дзержинский районный суд продлил на тот же срок домашний арест еще одному фигуранту.

"До 20 декабря продлен арест Андрееву, Морозову, Зыбину и Микитюку", — сказала собеседница агентства.

Все четыре фигуранта – сотрудники колонии №1. Александр Морозов – младший инспектор группы надзора, Андрей Зыбин — младший инспектор дежурной смены, Алексей Микитюк — начальник по воспитательной работе отряда номер 4, Алексей Андреев — младший инспектор группы надзора отдела безопасности.

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова рассказала РИА Новости, что вопрос о продлении ареста оставшимся пяти фигурантам будет рассмотрен в среду.

Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета" . По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт".

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко.

На данный момент оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии – Тарновский и Гукосян.