Еще четырем фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Ярославля продлил арест до 20 декабря еще четырем фигурантам уголовного дела об избиении осужденных в колонии, сообщила РИА Новости во вторник представитель суда.
"До 20 декабря продлен арест Андрееву, Морозову, Зыбину и Микитюку", — сказала собеседница агентства.
Все четыре фигуранта – сотрудники колонии №1. Александр Морозов – младший инспектор группы надзора, Андрей Зыбин — младший инспектор дежурной смены, Алексей Микитюк — начальник по воспитательной работе отряда номер 4, Алексей Андреев — младший инспектор группы надзора отдела безопасности.
Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова рассказала РИА Новости, что вопрос о продлении ареста оставшимся пяти фигурантам будет рассмотрен в среду.
В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт".
На данный момент оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии – Тарновский и Гукосян.