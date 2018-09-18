СК опубликовал видео, на котором омичка дарит ребенка женщине из Петербурга

НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором жительница Омска в аэропорту передает свою новорожденную дочь в дар учительнице из Санкт-Петербурга.

Ранее во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что Омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин: жительниц Омска и Санкт-Петербурга. По данным ведомства, омичка подарила свою новорожденную дочь учительнице из Санкт-Петербурга. Обе фигурантки обвиняются в совершении преступления по статье УК РФ "совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов".

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, жительница Омска, не имея возможности содержать новорожденного ребенка, решила подарить дочь учительнице младших классов из Санкт-Петербурга, с которой познакомилась по интернету. Для этого женщина приехала в Омск и с помощью подложных документов вывезла ребенка в Санкт-Петербург, отметили в управлении.

Момент передачи ребенка зафиксировали камеры видеонаблюдения в аэропорту. Видеозапись размещена на официальном канале Следственного комитета РФ в YouTube.

В СК напомнили, что о совершенном преступлении правоохранительным органам сообщила знакомая матери ребенка. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в для рассмотрения в Кировский районный суд Омска.