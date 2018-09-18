Суд продлил арест четырем фигурантам дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Ярославля продлил арест до 20 декабря четырем фигурантам уголовного дела об избиении осужденных в колонии, сообщила РИА Новости во вторник представитель суда.

"Содержание под стражей продлено до 20 декабря Цветкову, Бровкину, Никитенко и Зиябову", — сказала собеседница агентства.

Сардор Зиябов работает замначальника отдела безопасности исправительной колонии №8, Дмитрий Никитенко, там же, начальником цеха. Руслан Цветков является младшим инспектором отдела безопасности колонии №1, Алексей Бровкин – инспектор отдела безопасности колонии №1.

Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. По делу задержаны 12 человек, из них 11 заключены под стражу, один помещен под домашний арест. Фигурантам предъявлено обвинение.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт".

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко.

На данный момент оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев.