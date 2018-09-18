В Краснодаре умер пострадавший при пожаре ребенок

КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Мальчик, отравившийся продуктами горения при пожаре в Краснодаре, умер, ведется следствие, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Как сообщает ведомство, днем 15 сентября в больницу доставили малолетнего мальчика с отравлением продуктами горения, полученными при пожаре. "Спустя непродолжительное время ребенок скончался. С целью установления всех обстоятельств гибели малолетнего … возбуждено уголовное дело…" — говорится в релизе СУСК.

Отмечается, что сгоревший на улице Московской гараж использовался для хранения вещей. Пожар, по данным следствия, произошел, когда в нем находились 57-летний хозяина и два его сына. Очевидцы, увидев возгорание, извлекли мужчину и детей, которые были доставлены в больницу. Однако спасти жизнь одного из мальчиков не удалось. Как сообщается, в данный момент мужчина находится в реанимации, жизни второго ребенка ничего не угрожает.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. "В настоящее время проведен осмотр места происшествия, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания. Также назначено проведение судебно-медицинской и пожаротехнической экспертиз", — сообщает СУСК.