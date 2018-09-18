В Брянске осудили киллера за убийство трех криминальных авторитетов

БРЯНСК, 18 сен — РИА Новости. Суд в Брянске приговорил к 19 годам колонии 41-летнего мужчину, убившего трех криминальных авторитетов в 2003 году, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, он признан виновным в "убийстве более двух лиц, совершенном общеопасным способом, организованной группой, по найму", а также "незаконном хранении оружия, совершенном организованной группой". "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина был членом действовавшей в 2002-2009 годах на территории Брянской области преступной группировки и вместе сообщником в ночь на 22 апреля 2003 года, действуя по найму, застрелил из автомата и пистолета троих брянских криминальных авторитетов, еще один человек был легко ранен, добавили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу, расследование уголовного дела в отношении остальных членов ОПГ продолжается, добавили в надзорном ведомстве.