Информация об угрозе взрыва в Мосгордуме не подтвердилась

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Информация об угрозе взрыва в Мосгордуме оказалась ложной, сотрудники аппарата вернулись на рабочие места после эвакуации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь председателя столичного парламента Полина Орехова.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что сотрудников аппарата парламента эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва.

"Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Все сотрудники вернулись на свои рабочие места", — сказала Орехова.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, кинолог с собакой обследовал здание, после чего пожарные машины, полиция и "скорая помощь" уехали с места.