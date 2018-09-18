Суд перенес заседание по делу главы карельского "Мемориала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 сен — РИА Новости. Петрозаводский городской суд отложил до 27 сентября заседание по делу лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева об изготовлении детской порнографии и хранении деталей оружия, сообщил РИА Новости представитель суда. Соответствующее решение во вторник вынес судья Александр Мерков. Пересмотр дела был назначен на вторник, были вызваны свидетели и адвокат. Однако сам Дмитриев не смог присутствовать на заседании.

"Рассмотрение назначено на 27 сентября в 14.30", — сказал собеседник агентства.

Как пояснил журналистам адвокат Виктор Ануфриев, в настоящее время его подзащитный знакомится с материалами второго уголовного дела и его не смогли доставить в суд. Ануфриев пока не комментирует, будет ли защита ходатайствовать об объединении двух дел в одно судебное производство.

Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

Как утверждает гособвинение, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, а также незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый вины не признает.

Кроме того, в отношении Дмитриева возбуждено еще одно уголовное дело — о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, с 2012 по 2016 годы Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Суд санкционировал его арест, после чего Дмитриев проходил психолого-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге и был этапирован в карельскую столицу 18 августа.

Ни по одному из обвинений Дмитриев вины не признает.